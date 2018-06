Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels geht zu Ende

Ein S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ist hell erleuchtet, während Arbeiter davor im Einsatz sind. Foto: Christoph Schmidt/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer viertägigen Sperrung soll der zentrale S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt heute wieder freigegeben werden. Gegen 04.00 Uhr soll die erste Bahn durch die unterirdischen Röhren fahren. Der Tunnel war am frühen Donnerstagmorgen für Arbeiten am neuen Stellwerk gesperrt worden, das im Herbst in Betrieb gehen soll. Während der Tunnelsperrung standen für Fahrgäste Busse sowie Straßen- und U-Bahnen als Ersatz bereit.