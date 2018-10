Spezial-Hund hilft bei Suche nach Leichenteilen

Mittenaar/Bischoffen (dpa/lhe) - Bei der Suche nach sterblichen Überresten eines jahrelang vermissten Mannes aus Mittelhessen hat die Polizei einen speziell geschulten Hund eingesetzt. Der so genannte Archaeo-Dog sei auf die Suche nach im Boden liegenden menschlichen Knochen trainiert, teilte die Polizei in Dillenburg am Donnerstag mit. Das Tier habe sich bei der Suche vor wenigen Wochen bei Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) an mehreren Stellen hingelegt und damit Funde signalisiert. Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) würden derzeit diese Stellen untersuchen. «Wie lange dies noch dauern wird, ist noch nicht absehbar. Schließlich muss das Erdreich ganz vorsichtig durchforstet werden», sagte ein Polizeisprecher.