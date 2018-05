Spezialkräfte der Polizei stellen in Wohnung Waffe sicher

Fulda (dpa/lhe) - Ein Zeugenhinweis auf eine Waffe in Fulda hat zum Einsatz von Spezialkräften geführt. Der Polizei war mitgeteilt worden, dass in einer Wohnung im Stadtteil Haimbach eine Langwaffe gesehen worden sei, hieß es in einer Mitteilung. Das Amtsgericht erließ einen Durchsuchungsbeschluss, worauf die Spezialkräfte am Montagnachmittag anrückten, die Wohnung durchsuchten und die Waffe sicherstellten. Details zu der Waffe nannte die Polizei zunächst nicht. Zu Langwaffen zählen unter anderem Gewehre.