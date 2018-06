Spiel und Sport beim Kinderturnfest in Hessen

Gießen (dpa/lhe) - Mehr als 3300 junge Wettkämpfer aus ganz Hessen haben sich am Wochenende beim Landeskinderturnfest in Gießen gemessen. Die 6- bis 14-Jährigen traten von Freitag bis Sonntag in gut 130 Wettbewerben und 11 Sportarten an. «Es ist klasse zu sehen, dass so viele Kinder immer wieder so viel Spaß an gemeinsamer Bewegung finden und über alle Grenzen hinweg zusammen Sport treiben», bilanzierte Hessens Sportminister Peter Beuth (CDU) zum Abschluss der Veranstaltung am Sonntag.