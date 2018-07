Spielhallengesetz löst Schließungswelle aus

Mühlheim/Kassel (dpa/lhe) - Verschärfte gesetzliche Vorgaben für Spielhallen haben in Hessen zu einer Schließungswelle geführt. In vielen Großstädten mussten Spielhallenbetreiber dicht machen. Klagen dagegen seien erfolglos geblieben, sagte Manuela Siedenschnur vom Hessischen Städte- und Gemeindebund in Mühlheim: «Die Rechtsprechung ist sehr konsequent.» Das Vorgehen der Kommunen sei allerdings sehr unterschiedlich. Während einige auf Einigungen mit Spielhallen-Betreibern und Härtefallregelungen setzten, seien andere kompromisslos geblieben.