Spitzenkandidat Al-Wazir setzt auf starkes Wahlergebnis

Man könne sich als Grüne freuen, wenn man so viel Unterstützung bekomme, sagte Al-Wazir. Vertrauen der Bürger bedeute aber immer auch Verantwortung. Und Wahlen würden nicht in Umfragen entschieden, sondern am Wahltag. «Ich glaube, an dieser Stelle ist auch eine gewisse Demut angebracht.» Noch wisse man nicht, wie die Wahl ausgehe. «Dann wird man sehen, was rechnerisch geht und was in der Sache geht.» Klar sei: «Alle demokratischen Parteien müssen untereinander gesprächsfähig sein.»

Die letzten Umfragen vor der Wahl hatten den Grünen einen kräftigen Stimmenzuwachs vorausgesagt. Bislang regiert die Partei als Juniorpartner mit der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier. Al-Wazir ist bislang stellvertretender Ministerpräsident.