Spitzenkandidaten kreuzen in großer Runde erneut die Klingen

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen treffen die Spitzenkandidaten der Parteien, die die größten Chancen auf einen Einzug ins Wiesbadener Parlament haben, erneut in großer Runde aufeinander. Im Funkhaus des privaten Radiosenders Hitradio FFH in Bad Vilbel werden die Spitzenpolitiker von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und AfD heute verbal die Klingen kreuzen und um Stimmen werben. Nach den jüngsten Umfragen zeichnet sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Entscheidung am 28. Oktober an. Während CDU und SPD an Zustimmung in der hessischen Bevölkerung verlieren, befinden sich die Grünen auf einem anhaltenden Höhenflug.