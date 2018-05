Spohr: Frankfurter Flughafen zu teuer und nicht gut genug

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz erster Kostenentlastungen im laufenden Jahr übt die Lufthansa weiterhin scharfe Kritik am Frankfurter Flughafen. Das Drehkreuz sei noch immer der teuerste Flughafen im Lufthansa-System, sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr am Dienstag bei der Hauptversammlung seines Unternehmen in Frankfurt. Außerdem erfülle der Flughafen aktuell nicht die Erwartungen an Premium-Qualität. «Das muss sich ändern. So lange verlagern wir unser Wachstum verstärkt nach Zürich, München und Wien.» Das zeige sich auch an dem am Montag verkündeten Erwerb von zwei weiteren Boeing 777 für die Konzerntochter Swiss.