Sportdirektor Hübner verlängert Vertrag in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Sportdirektor Bruno Hübner hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt bis 2021 verlängert. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. Einen Tag nach den Vertragsverlängerungen der Vorstände Fredi Bobic und Axel Hellmann setzte die Eintracht damit ein weiteres Zeichen für Kontinuität in der sportlichen Führung. «Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel erlebt und den Verein auf ein neues Level gehoben», sagte der 57 Jahre alte Hübner. Vor der bevorstehenden Saison in der Europa League sagte er: «Ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft.»