Sportkoordinator will in Darmstadt Nachhaltigkeit schaffen

Darmstadt (dpa/lhe) - Als neuer Sportkoordinator will Carsten Wehlmann bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 langfristig tragfähige Strukturen aufbauen. «Es geht darum, Nachhaltigkeit für den Verein zu schaffen», sagte der 46-Jährige am Dienstag bei seiner Vorstellung. Der gebürtige Hamburger hatte zuletzt neun Jahre als Chefscout bei Zweitligist Holstein Kiel gearbeitet. In Darmstadt hat er einen unbefristeten Vertrag erhalten.