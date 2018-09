Sportpresseball: Lahm wird als «Legende des Sports» geehrt

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Fußball-Star Philipp Lahm wird eine «Legende des Sports». Der Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erhält die Auszeichnung auf dem 37. Deutschen Sportpresseball am 3. November in Frankfurt/Main. Lahm zeichne sich durch Bodenständigkeit, Fair-Play und Teamgeist aus, sagte Presseball-Organisator Jörg Müller am Donnerstag. «Er hat stets Haltung gezeigt und gleichzeitig Werte wie Verlässlichkeit, Beständigkeit und Verantwortungsbewusstsein vorgelebt», sagte Müller.