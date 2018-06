Sportwagen angezündet: Motiv unklar

Offenbach (dpa/lhe) - In Offenbach ist am frühen Samstagmorgen ein Sportwagen angezündet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde vermutlich Brandbeschleuniger verwendet. «Die Hintergründe und Motivlage sind noch unklar», berichteten die Beamten am Samstag. Auch am Sonntag gab es zunächst keine neuen Erkenntnisse. Der brennende weiße Wagen wurde von einer Zeugin gegen 1.45 Uhr entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Offenbach löschte den Brand. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.