Sprenggrante entschärft: Polizei warnt vor Gefahr

Wetter (dpa/lhe) - Eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf) entschärft worden. Ein Finder hatte die Polizei informiert, dass er eine Granate auf einem Holzstapel in einer Feldgemarkung im Ortsteil Treisbach entdeckt habe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst prüfte die Zündfähigkeit und entschärfte die Granate daraufhin noch vor Ort.