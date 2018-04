Sprengsatz am Auto explodiert: Verdächtiger in U-Haft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Weil er einen Sprengsatz an einem Auto angebracht haben soll, sitzt ein 56-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei in Wiesbaden am Sonntag mit. Der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erging am Freitag. Der Verdächtige soll den Sprengsatz am frühen Freitagmorgen auf das Auto eines 46-Jährigen gelegt haben. Dieser hatte den Gegenstand entdeckt und wurde bei der Explosion an der Hand verletzt. Die Ermittler vermuten private Gründe hinter der Tat, ohne Details zu nennen. Der mutmaßliche Täter war wenige Stunden nach der Explosion am Freitag festgenommen worden.