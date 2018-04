Sprengsatz an Auto: Hat Verdächtiger private Gründe?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenige Stunden nach der Explosion eines Sprengsatzes an einem Auto in Wiesbaden hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 56-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Er sollte noch im Laufe des Tages vor den Haftrichter. Weitere Details zu seiner Person wollte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht bekannt geben.