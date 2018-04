Sprengsatz explodiert an Auto: Polizei fasst Verdächtigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenige Stunden nach der Explosion eines Sprengsatzes an einem Auto in Wiesbaden hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 56-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Er soll noch im Laufe des Tages vor den Haftrichter.