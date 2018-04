Sprinkleranlage setzt Congress-Center unter Wasser

Die Sprühflutanlage war kurz nach Beginn des Tages der offenen Tür losgegangen und hatte einen automatischen Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Wieviele Besucher betroffen waren, konnte die Polizei nicht sagen. Helfer rückten mit Wassersaugern und Gummischiebern an, um das Wasser zu entfernen. Wieso die Anlage ansprang, war zunächst unklar. Auch die exakte Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Die elektrischen Einrichtungen im Keller blieben nach ersten Einschätzungen jedoch unversehrt.

Das 194 Millionen Euro teure Gebäude war erst am Freitag mit einem großen Festakt vor rund 900 geladenen Gästen eröffnet worden. In ihm sollen künftig vor allem Branchenmessen, Hauptversammlungen großer Unternehmen sowie Tagungen und Kongresse stattfinden. Die Halle bietet bis zu 12 500 Menschen Platz. Das RMCC löst die früheren Rhein-Main-Hallen ab, die fast 60 Jahre das Stadtbild geprägt hatten.

Zum falschen Zeitpunkt aktive Sprinkleranlagen hatten in jüngerer Zeit in Deutschland wiederholt für Schäden in öffentlich genutzten Gebäuden gesorgt. In der Deutschen Oper in Berlin setzte Personal einer Reinigungsfirma die Anlage zu Heiligabend unabsichtlich in Gang. Die Bühne wurde unter Wasser gesetzt, die Oper musste eine Zeit lang geschlossen werden.

Im Oktober hatten sich an der Staatsoperette Dresden 16 000 Liter Wasser über den Bühnenbereich ergossen und Scheinwerfer, Audio- und Videoanlage, Bühnenboden, Instrumente und Unterbühnenmaschinerie beschädigt. Dieser Vorfall ereignete sich während eines Tests der Sprinkleranlage. Es entstand ein geschätzter Schaden von 3,5 Millionen Euro.