Sprühdose in Ofen erwärmt: Explosion in Mehrfamilienhaus

Korbach (dpa/lhe) - Eine erhitzte Sprühdose hat in einem Mehrfamilienhaus im nordhessischen Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) eine Explosion ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Bewohner am Donnerstagmittag im Obergeschoss eine Sprühdose im Elektroofen in der Küche erwärmt. Daraufhin sei die Dose explodiert und habe ein Loch in die gegenüberliegende Wand gerissen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.