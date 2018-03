Spürhunde erschnüffeln zehn Kilo Kokain am Flughafen

Frankfurt/Main - Am Frankfurter Flughafen haben die beiden Zoll-Spürhunde «Kyra» und «Pitt» zwei Drogenschmuggler erwischt. Ein Mann und eine Frau aus Brasilien hatten zehn Kilogramm Kokain in zwei Rollkoffern mit doppeltem Boden schmuggeln wollen, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Donnerstag mitteilte. «Damit hätte ein Großhandelspreis in Höhe von 370 000 Euro erzielt werden können,» sagte Behördensprecherin Isabell Gillmann. Die mutmaßlichen Schmuggler befinden sich seit Anfang März in Untersuchungshaft. Die Kontrolle fand bereits am 2. März statt.