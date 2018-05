Staatsanwaltschaft ermittelt wieder nach Kali-Grubenunglück

Meiningen (dpa/th) - Rund fünf Jahre nach einem Gasausbruch mit drei Toten in einer Kali-Grube in Unterbreizbach (Wartburgkreis) hat die Staatsanwaltschaft Meiningen wieder die Ermittlungen aufgenommen. Neue Anhaltspunkte hätten dazu geführt, sagte ein Behördensprecher am Freitag. Details nannte er nicht. Aufgrund dieser Hinweise werde nun erneut überprüft, ob gegebenenfalls doch ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorlag. Zuvor hatte der MDR berichtet.