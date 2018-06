Staatsanwaltschaft geht nach Polizeischüssen von Notwehr aus

Bensheim (dpa/lhe) - Nach den Polizeischüssen in einem Bistro im südhessischen Bensheim geht die Staatsanwaltschaft von Notwehr der Beamten aus. «Im Moment sehen wir kein Fehlverhalten», sagte ein Sprecher am Montag. Der 30 Jahre alte Mann sei nach ersten Aussagen mit einem Rasiermesser und einem Schraubendreher auf die Polizisten zugestürmt. Die Ermittlungen seien aber noch in einem frühen Stadium.