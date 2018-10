Staatsanwaltschaft hält Mutter nicht für schuldfähig

Darmstadt/Viernheim (dpa/lhe) - Die Knochen des kleinen Michael wurden vor mehr als einem Jahr in einem Wald bei Viernheim in Südhessen gefunden - die Staatsanwaltschaft hält seine Mutter zwar für die Täterin, aber nicht für schuldfähig. Eine seelische Erkrankung schließe ihre Schuldfähigkeit aus, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Freitag in Darmstadt. Daher habe seine Behörde die dauerhafte Unterbringung der Frau in der Psychiatrie beantragt. Grundlage dieser Einschätzung sei ein psychiatrisches Gutachten. Das Landgericht Darmstadt entscheidet über die Unterbringung der Frau aus Mannheim. Das «Darmstädter Echo» hatte zuvor berichtet.