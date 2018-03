Staatsgerichtshof verhandelt über Klage zu Wahlkreisreform

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Staatsgerichtshof verhandelt am 9. Mai über die Klage der SPD-Landtagsfraktion über den neuen Zuschnitt der hessischen Landtagswahlkreise. Bis zum 13. April können die Landesregierung und der Landtagspräsident Stellungnahmen für das mündliche Verfahren abgeben, wie Hessens oberstes Gericht am Montag in Wiesbaden mitteilte. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Der Staatsgerichtshof stuft das Verfahren daher als eilbedürftig ein.