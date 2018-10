Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Haus von Autor

Nachts hatte es vor dem Haus Giberts einen Knall gegeben, danach stand die Eingangstreppe in Flammen. Verletzt wurde niemand, der Schaden blieb gering. Dass es einen Bezug zu dem neuen Krimi Giberts gibt, hält die Polizei für möglich. In dem Thriller lässt ein fiktiver, türkischer Staatspräsident regierungskritische Deutsch-Türken ermorden. Am Tatort vor dem Haus des Autors wurden laut Gibert auch Flugblätter mit dem Bild des aktuellen türkischen Präsidenten und der Türkei-Flagge gefunden.

Der Autor will sich davon nicht einschüchtern lassen: Er werde weiter Lesungen seines Buches halten. «Wenn ich sage, ich lasse es sein, hätten die gewonnen, die den Anschlag verübt haben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ob Gibert Personenschutz erhält, will die Polizei nicht verraten. «Wir führen laufend Bewertungen der Gefährdungslage durch und treffen geeignete Maßnahmen», erklärte ein Sprecher der Polizei.