Staatstheater: Pro-Kopf-Zuschüsse vergleichsweise niedrig

In der kommenden Spielzeit bieten die verschiedenen Sparten zahlreiche Neuinszenierungen. «Die Meistersinger von Nürnberg» eröffnen die Opernsaison. Shakespeares Polit-Thriller «Richard III.» wird im Schauspiel in der ersten Spielzeithälfte zu sehen sein, ebenso wie das opulent-grausame Drama «Schade, dass sie eine Hure war.» Im Großen Haus wird Georges Feydeaus Groteske «Floh im Ohr» den Auftakt der Spielzeit bilden. «Wenn der Irrsinn in der Welt ausbricht, dann muss man auch den Irrsinn auf die Bühne holen», sagte Intendant Uwe Eric Laufenberg mit Blick auf den weltpolitischen Bezug der Auswahl des Stückes.

Das Theater bietet erneut auch zahlreiche Stücke für Kinder an, wie die «Die Brüder Löwenherz» und eine kindgerechte Version der Zauberflöte von Mozart und «Hänsel und Gretel» in der Weihnachtszeit.