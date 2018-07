Stadt Marburg widmet bedeutenden Einwohnerinnen Themenweg

Der neunte städtische Themenweg «Marburgerinnen» solle nun den Beitrag der Frauen zur Stadtentwicklung honorieren. Er führt in zwei Rundgängen entlang der Wirkungs- und Wohnstätten bekannter Einwohnerinnen. In 14 Stationen erinnert der Weg unter anderem an die Dichterin Bettina Brentano, die jüdische Philosophin Hannah Arendt oder die mehrfache Paralympics-Gewinnerin und Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele.