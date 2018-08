Stadt Wiesbaden von Erdogan-Statue überrascht

Einschreiten will die Stadt jedoch nicht, solange von der Kunstaktion keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Die Stadtregierung, der Magistrat, bekenne sich zur im Grundgesetz verankerten Kunstfreiheit, hieß es. Es sei auch klar gewesen, dass die Biennale provoziere und diskussionswürdige Aktionen plane.

Die etwa vier Meter hohe Statue war am Montagabend auf einem Platz in der Innenstadt von Wiesbaden aufgestellt worden. «Wir haben eine Reihe von irritierten Bürgern, die bei uns anrufen. Es ist für viele nicht erkennbar, dass es im Rahmen der Biennale läuft», sagte eine Stadtsprecherin am Vormittag. Das Kunstfestival Biennale hatte am Donnerstag in der hessischen Landeshauptstadt begonnen und geht noch bis Sonntag.