Stadt gegen automatisierte Kontrollen von Fahrverboten

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Sollte das drohende Diesel-Fahrverbot in Frankfurt kommen, will die Stadt zu dessen Kontrolle nicht auf eine automatisierte Nummernschild-Erfassung setzen. Man sehe eine solche Kontrollpraxis «aus datenschutzrechtlicher Sicht derzeit als unverhältnismäßig an», teilte die Stadt auf Anfrage mit. Solche Überprüfungen mit der Kamera sieht ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor, der noch in den Bundestag und Bundesrat kommt.