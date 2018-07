Stadt prüft mögliche neue Heimat für gefräßigen Wels

Ein Wels wird in die Kamera gehalten. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv

Offenbach (dpa/lhe) - Das Schicksal des gefräßigen Welses in einem Offenbacher Teich ist immer noch nicht besiegelt. Seit gut einer Woche steht fest, dass das Tier aus dem mittlerweile fast leergefressenen Gewässer raus soll. Die Stadt prüfe in der kommenden Woche, mit welcher Methode das geschehen soll und wie es dann mit ihm weitergeht, sagte Sprecherin Kerstin Holzeimer am Freitag. Sie hoffe auf eine Entscheidung im Laufe der kommenden Woche.