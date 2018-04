Stadt will gestohlene Bronzefiguren neu schaffen

Die Diebe hatten die tonnenschwere Figurengruppe wenige Tage vor Heiligabend 2017 an der Gedenkstätte entwendet. Sie erinnert an die Opfer des Bombenangriffs auf Darmstadt vom 11. auf den 12. September 1944. Außerdem wird an der Stätte der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime gedacht. «Wir werden alles tun, um diesem Ort seine Würde zurückzugeben», hatte Oberbürgerbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) versprochen.