Stadtparlament entscheidet über Ankauf von documenta-Obelisk

In Kassel wird über die Steinsäule in der Innenstadt seit Monaten diskutiert. Der Künstler Olu Oguibe hatte der Stadt zuletzt einen Kompromiss vorgeschlagen: Die Steinsäule solle vor das geplante documenta-Institut an der Uni. Bei einer Spendenaktion in Kassel waren 126 000 Euro für den Ankauf des Obelisken gesammelt worden. Das Kunstwerk war Teil der vergangenen documenta 14, der bedeutendsten Schau für moderne Kunst.