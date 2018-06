Städel wird eingerüstet: Skulpturengarten kommt später

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Schauseite des Städel Museums in Frankfurt wird über den Sommer eingerüstet. Die aus Naturstein gebaute Fassade muss saniert werden. Sie weise «gravierende Schadensbilder in allen Bereichen auf», sagte Städel-Sprecher Axel Braun. An der Westseite, die als «Wetterseite» am stärksten betroffen ist, laufen die Arbeiten bereits. In Kürze werde das Gerüst an die Hauptfassade verlegt, sagte Braun.