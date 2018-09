Städte legen nur wenige Autos mit Mogelsoftware still

Doch in Hessen sind weiterhin Fahrzeuge mit alter Software unterwegs. In Kassel und Wiesbaden wurde beispielsweise noch kein Auto zwangsweise außer Betrieb gesetzt. In Darmstadt waren es drei. Die Stadt Frankfurt hat keine Zahlen dazu. Eine Abschalteinrichtung sorgt dafür, dass im Normalbetrieb auf der Straße mehr schädliche Stickoxide ausgestoßen werden als auf dem Prüfstand.