Städtetag will Partnerschaften mit Israel fördern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Städtetag ermuntert seine Mitglieder zu Partnerschaften mit Kommunen in Israel. Dies wären gute Signale in einer Zeit, in der wieder viel über Antisemitismus diskutiert werde, sagte Städtetags-Präsident Uwe Becker am Montag in Wiesbaden. Bei einer Reise nach Israel in der kommenden Woche wolle er gemeinsam mit Vertretern israelischer Städte ausloten, wie die Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Partnerschaften seien eine sehr gute Möglichkeit, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, betonte Becker.