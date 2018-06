Stagnierende Baugenehmigungen und hohe Baukosten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz anhaltend hoher Nachfrage nach Wohnraum vor allem in den Ballungszentren stagniert in Hessen der Wohnungsbau auf niedrigem Niveau. Grund dafür seien die hohen Baukosten und der Mangel an baureifen Grundstücken, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Konjunkturbericht der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessen (AWI-Hessen).