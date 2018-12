Stand der Koalitionsverhandlungen: CDU und Grüne informieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als zwei Wochen nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen für eine neue hessische Landesregierung wollen CDU und Grüne diese Woche erste Ergebnisse präsentieren. Das teilten beide Parteien am Mittwoch in Wiesbaden mit. Über den Stand der Beratungen werden der CDU-Generalsekretär Manfred Pentz und der Grünen-Vorsitzende Kai Klose sprechen. Die Koalitionsverhandlungen über eine Fortsetzung von Schwarz-Grün hatten offiziell am 19. November begonnen. Seitdem drang nahezu nichts aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit.