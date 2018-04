Start in die Motorradsaison in Main-Kinzig-Kreis

Gründau (dpa/lhe) - Zum Start in die Motorradsaison werden Tausende Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis erwartet. Beim traditionellen «Anlassen» steht heute zu Beginn ein Gottesdienst in der Bergkirche in Niedergründau auf dem Programm. Die Predigt wird Biker-Pfarrer Thorsten Heinrich halten. Der geistliche ist selbst begeistertet Motorradfahrer und Fachbeauftragter der beiden evangelischen Landeskirchen EKKW und EKHN. Er will ebenso wie Verkehrsverbände zur Vorsicht im Straßenverkehr aufrufen.