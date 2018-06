Statische Mängel: Schulen für Reparaturen geschlossen

Neukirchen (dpa/lhe) - Eine Grundschule und eine Integrierte Gesamtschule in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) sind seit Donnerstag wegen Statikmängeln an den Gebäuden geschlossen. Die Häuser sollten energetisch saniert werden, dabei seien die Schäden aufgefallen, teilte ein Sprecher des Kreises mit. Man sei nach dem Motto vorgegangen: «Da könnte Gefahr im Verzug sein, also lieber schließen.»