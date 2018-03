Statistikpanne zum Wahlkreiszuschnitt beschäftigt Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Neuordnung der hessischen Wahlkreise zur Landtagswahl beschäftigt nach einer Statistikpanne in Frankfurt am heutigen Donnerstag erneut den hessischen Landtag. Die SPD-Fraktion sieht die Landesregierung in der Verantwortung und hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Der Landtag hatte Ende 2017 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen beschlossen, Hessens Wahlkreise neu zuzuschneiden.