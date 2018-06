Stau-Warnung zum Ferienbeginn: 60 Kilometer Baustelle auf A7

Kassel/Hannover (dpa/lhe) - Zum Ferienbeginn erwartet der Automobilclub ADAC wieder lange Staus auf deutschen Autobahnen. Besonders betroffen ist dabei die Autobahn 7. «Die A 7 ist eine klassische Ferienautobahn und dazu eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, damit ist sie in der Urlaubsreisezeit automatisch auch ein Stauschwerpunkt», sagt Alexandra Kruse vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Die Autobahn ist zudem Dauerbaustelle: Sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von 46,4 Kilometern sind es in Niedersachsen, sechs Baustellen auf 12,8 Kilometer in Hessen. In Hessen wird am Freitag nach Ende des letzten Schultags mit dem Beginn der Sommerreisewelle gerechnet.