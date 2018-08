Stau auf Autobahn: Fahrer wenden und fahren zurück

«Wahrscheinlich muss man von großem Glück sprechen, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist», teilte die Behörde am Montag mit. Zu dem Stau war es gekommen, weil ein Auto durch einen technischen Defekt in Flammen aufgegangen war. Deswegen wurde die Strecke in Richtung Oberursel für gut eine Stunde gesperrt.