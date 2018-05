Staudamm-Sanierung: Wassersport am Nidda-Stausee verboten

Schotten (dpa/lhe) - Der Nidda-Stausee in Schotten im Vogelsberg steht Besuchern in den kommenden Monaten nur eingeschränkt zur Verfügung. Da der Staudamm saniert werde, sei Schwimmen, Bootfahren oder Angeln nicht möglich, sagte Bürgermeisterin Susanne Schaab (SPD) am Donnerstag. Zuvor hatte «hessenschau.de» darüber berichtet.