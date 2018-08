Staudamm-Sanierung an Niddatalsperre im Zeitplan

Schotten (dpa/lhe) - Rund zwei Monate nach dem Start der Sanierung des Staudamms der Niddatalsperre kommen die Arbeiten gut voran. «Wir sind im Zeitplan und wollen im September mit den Hauptarbeiten fertig werden. Dann müssen wir schauen, welche Flächen wir für die Naherholung wieder freigeben können», sagte der Geschäftsführer des Wasserverbands Nidda, Matthias Flor. Schwimmen, Bootfahren und Angeln ist in diesem Sommer auf dem Stausee in Schotten (Vogelsbergkreis) nicht möglich. Normalerweise nutzen rund 500 bis 1000 Menschen den See täglich in den Sommermonaten, wie die Stadt Schotten mitteilte.