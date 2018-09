Staudamm-Sanierung der Niddatalsperre auf der Zielgeraden

Schotten (dpa/lhe) - Von Oktober an sollen Fußgänger und Radfahrer wieder ungehindert an der Niddatalsperre verkehren können. Bis Ende September sollen die großangelegten Sanierungsarbeiten des Staudamms abgeschlossen sein, wie Stefan Schulz, Betriebsleiter beim Wasserverband Nidda, am Donnerstag sagte. Derzeit müsse nur noch der Betriebsweg auf der Dammkrone des Bauwerks erneuert werden. «Wenn die Wetterbedingungen gut bleiben und es nun nicht ohne Ende regnet, bleiben wir im Zeitplan», sagte Schulz. Der Großteil der Staudammsanierung sei seit Ende August abgeschlossen.