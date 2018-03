Staus zu Beginn der Osterferien erwartet

Die größten Reisewellen werden dann am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag erwartet. Vor allem im Rhein-Main-Gebiet müsse dann mit Staus gerechnet werden. Längere Reisezeiten werde es dann wieder zum Ende der Ferien am Samstag, den 7. April, geben.

Auch in den Osterferien dauern die Bauarbeiten an den Autobahnen an. Auf der A3 wird an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, am Wiesbadener Kreuz und am Seligenstädter Dreieck weiter gebaut, an der A5 am Frankfurter Kreuz und an der A7 am Dreieck Kassel-Süd, zwischen Melsungen und Guxhagen sowie Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West sowie am Kirchheimer Dreieck.