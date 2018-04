Stegner gratuliert Andrea Nahles zum SPD-Vorsitz

Wiesbaden/Kiel (dpa) - Der Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesvorsitzende, Ralf Stegner, hat Andrea Nahles zum Vorsitz der Partei gratuliert. «Sie übernimmt die Führung der Partei in einer schwierigen Lage. In den kommenden knapp zwei Jahren wird sie den Reformprozess der SPD intensiv voranbringen und dabei die ganze Partei miteinbeziehen», hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Die inhaltliche und organisatorische Situation zu bewerten und Lösungen für Probleme zu erarbeiten, werde keine leichte Aufgabe für sie als Vorsitzende und die gesamte Partei.