Steinewerfer haben es erneut auf Streifenwagen abgesehen

Schwalbach (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Polizeibeamte in Schwalbach am Taunus mit Steinen beworfen worden. Verletzt wurde bei dem Angriff am Mittwochmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Am Fahrzeug der Beamten entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Dem Zwischenfall war ein Notruf zu randalierenden, mit Kapuzenpullovern vermummten Personen vorausgegangen. Die Polizei machte sich mit mehreren Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort, wobei eines der Fahrzeuge aus einem Gebüsch mit Steinen beworfen wurde. Die Täter konnten nicht ermittelt werden.