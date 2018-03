Steinmeier kommt zu Requiem für Kardinal Lehmann

Mainz (dpa) - An dem Requiem für Kardinal Karl Lehmann wird in der kommenden Woche auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Das Bundespräsidialamt teilte am Donnerstag mit, Steinmeier werde im Anschluss an ein Diskussionsforum im Schloss Bellevue am Mittwoch erneut nach Mainz reisen, um im Dom bei den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Geistlichen dabei zu sein. Steinmeier ist bereits am Montag und Dienstag in Mainz, zu einem offiziellen Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz.