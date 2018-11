Stellvertretender Bundesvorsitzender: CDU nominiert Bouffier

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Volker Bouffier ist vom Landesvorstand der CDU Hessen erneut als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU nominiert worden. Bouffier stelle sich auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg zur Wahl, teilte die Partei am Dienstag mit. Er solle weiter «Hessens starke Stimme in Berlin» sein, sagte der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz. «Volker Bouffier ist dafür genau der Richtige. Gerade in schnelllebigen Zeiten steht er für Verlässlichkeit und Führungsstärke», erklärte Pentz.