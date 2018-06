Stellwerkstörung in Hanau bringt Zugfahrplan durcheinander

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Stellwerkstörung hat den Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet am Samstagnachmittag beeinträchtigt. Am Frankfurter Hauptbahnhof waren fast alle Züge verspätet, teils um 80 Minuten. Ursache war laut Bahn eine Störung in Hanau ab circa 13.00 Uhr. Alle Züge aus dieser Richtung seien betroffen gewesen. Es sei zu Verspätungen und Behinderungen gekommen. Im Fernverkehr wurden Züge umgeleitet. Gegen 14.40 Uhr sei die Störung behoben gewesen.